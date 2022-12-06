Франция в августе увеличила импорт товаров из РФ в месячном выражении на четверть

Вместе с тем лидером по увеличению импорта российской продукции в августе в месячном выражении стала Португалия.

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Франция нарастила ввоз товаров из России в месячном выражении на четверть, а именно до 1,1 миллиарда евро. Отмечается, что наращивание ввоза товаров в страну впервые произошло с февраля этого года. Тогда показатель достигал 1,8 миллиарда евро.

Далее Франция в течение пяти месяцев постепенно сокращала расходы на товары из РФ, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических ведомств стран ЕС. Кроме того, лидером по увеличению импорта российской продукции в августе в месячном выражении стала Португалия. По данным агентства, в стране показатель вырос в 9,4 раза, до 79 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Италия в июле впервые стала лидером по покупке российских товаров среди стран Евросоюза, обогнав Германию. Так, итальянский импорт из России составил чуть больше трех миллиардов евро.