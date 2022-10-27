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Италия стала главным покупателем российских товаров в ЕС

Анастасия Бобылева
10:02 27.10.2022
В июле Италия впервые обогнала Германию по этому показателю, однако главным поставщиком европейских товаров в Россию по-прежнему является ФРГ.
Италия стала главным покупателем российских товаров в ЕС
© Фото: Bernd Wüstneck dpa, Globallookpress
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Италия в июле впервые стала лидером по покупке российских товаров среди стран Евросоююза, обогнав Германию. Так, итальянский импорт из России составил чуть больше трех миллиардов евро, в то время как импорт в ФРГ составил 2,9 миллиарда.

По имеющимся данным, которые проанализировали РИА Новости, Италия заняла первое место по этому показателю впервые за двадцать лет как минимум. Возможно, больше, но более ранних данных нет.

На третьем месте находятся Нидерланды, которые ввезли товаров из РФ на 1,6 миллиарда евро, а на четвертом - Чехия (1,4 миллиарда). Далее следует Польша, у которой этот показатель составил 1,1 миллиард евро.

ФРГ все еще сохраняет лидерскую позицию по поставкам европейской продукции в Россию. Она экспортировала товаров на сумму около миллиарда евро, в то время как сумма экспорта в РФ из Италии оказалась почти в два раза меньше. Тем не менее, Рим занял второе место по данному показателю.

В целом из ЕС в Россию в июле поставили почти вполовину меньше товаров, чем год назад, а вот импорт из России в страны Евросоюза в годовом выражении увеличился на 29%.

Ранее стало известно, что товарооборот РФ и Китая вырос на 32,5% с начала года. В деньгах он составил 136,089 миллиарда долларов по итогам трех кварталов 2022 года.

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