Заторы на трассах и застрявшие поезда: кадры последствий мощного снегопада на Кубани

В аэропорту Краснодара - коллапс. Воздушная гавань второй раз за сутки приостанавливает работу. Вылет восьми самолетов отменили. Около 20 - задерживают. В помещении аэровокзала застряли больше тысячи человек. О соблюдении социальной дистанции речь уже не идет. Люди располагаются кто как может. Прокуратура начала проверку по факту возможного нарушения прав авиапассажиров.

Отметим, что питание ожидающим своих рейсов предоставили. Но вот когда люди улетят, до сих пор неизвестно. Взлетно-посадочную полосу чистят в авральном режиме.

Причиной всех проблем стал аномальный снегопад. Он не прекращается уже третьи сутки. В городе рекордные сугробы - до полуметра. В сельской местности еще больше. Такого не было ни разу за всю историю метеонаблюдений.

Пришлось даже вносить коррективы в расписание железной дороги: на станции Горячий Ключ буквально утонул в снегу скоростной поезд «Ласточка». Персоналу станции пришлось экстренно проводить уборку.

Снежные заносы и на трассах. Ограничено движение большегрузов. Один из перевалов в Туапсинском районе вообще закрыт. Там застряли около 100 фур. Для водителей развернут пункт обогрева.

В Краснодаре из-за непогоды сегодня отменили занятия в школах. Обучение перевели на удаленку. Замело почти все черноморское побережье. В Красной поляне лежат огромные сугробы.

Штормовое предупреждение действует и в Крыму. На дороге к Ай-Петри возник крупный затор. В снегу застряли 25 легковых автомобилей. Вытаскивать их пришлось сотрудникам МЧС.