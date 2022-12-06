Режиссер из США обратил внимание, что с 2014 года множество людей уехало из Донбасса из-за того, что США усиленно вооружали украинскую армию.

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Политика Соединенных Штатов основана не на международном праве, а на придуманных ими правилах, в то время как «Америка нарушает все правила, когда хочет». Также США «являются экспертами в осуждении любой страны в мире». С таким заявлением выступил американский режиссер Оливер Стоун.

Находясь в Саудовской Аравии, в интервью сербскому изданию Politika Стоун осудил действия американских властей как в мире, так и на Украине и в отношении России, в частности.

«Так кто мы такие, чтобы указывать на кого-то пальцем? Мы говорим русским, что делать. Я имею в виду, это забавно, учитывая то, что мы сделали. Я не хочу вдаваться в более широкую историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем не простое, и все просто кричат: "Русские атакуют". И кто это вызвал? Что происходит там, на Донбассе, с 2014 года и сколько людей уехало оттуда из-за того, что США усиленно вооружали украинскую армию», - приводит сербское издание слова знаменитого режиссера из США.

Он добавил, что с 2014 года Украина перестала быть нейтральной. Ее антироссийские действия привели к нынешнему конфликту.

«Она была против русских - и именно это нарушило баланс военной техники. И отсюда идет война. Как и все, каждая война имеет причину и следствие, но мы пока даже не обращаем на это внимание», - сказал Оливер Стоун.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что Украина нуждается в оружии большой дальности. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы «Украина одержала верх».