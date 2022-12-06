В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Актриса фильма «Двое: я и моя тень» Керсти Элли умерла в возрасте 71 года

Дарина Криц
05:48 06.12.2022
Ее семья сообщила, что актриса боролась с раком, недавно обнаруженным.
Актриса фильма «Двое: я и моя тень» Керсти Элли умерла в возрасте 71 года
© Фото: imago stock&people via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

Американская актриса Керсти Элли скончалась на 72-ом году жизни. Сообщается, что она страдала от онкологической болезни. Элли известна ролями в фильмах «Двое: я и моя тень», «Смотрите, кто заговорил!» и в ситкоме «Веселая компания».

Семья актрисы написала о ее смерти в социальных сетях. Отмечается, что Элли «умерла в результате борьбы с раком». Эта болезнь была обнаружена у нее совсем недавно.

«Наша невероятная, неистовая и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным лишь недавно», - написали дети Керсти Элли в ее аккаунте в Twitter.

© @kirstiealley Twitter

Ранее сообщались раскрытые данные одного из самых трагических эпизодов советского кино. Мосфильм опубликовал кадры 57-летней давности. Пленка запечатлела последние минуты жизни легенды 60-х Евгения Урбанского.

На видео - тот самый момент, когда машина артиста переворачивается во время прыжка через бархан. Все происходит в Узбекистане, там шли съемки фильма «Директор».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Поднять на воздух: мобилизованные уничтожили огневую точку условного противника в тылу СВО
00:53 В стране и мире
Видео
«Полыхало все»: очевидец рассказал о возможных причинах пожара в Краснодаре
20:48 Спорт
Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал ЧМ-22
19:53 Армия
Видео
МО: украинские БПЛА попытались ударить по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»
18:41 В стране и мире
Видео
Путин поблагодарил волонтеров, поддерживающих участвующих в спецоперации бойцов
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.