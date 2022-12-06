Актриса фильма «Двое: я и моя тень» Керсти Элли умерла в возрасте 71 года

Ее семья сообщила, что актриса боролась с раком, недавно обнаруженным.

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Американская актриса Керсти Элли скончалась на 72-ом году жизни. Сообщается, что она страдала от онкологической болезни. Элли известна ролями в фильмах «Двое: я и моя тень», «Смотрите, кто заговорил!» и в ситкоме «Веселая компания».

Семья актрисы написала о ее смерти в социальных сетях. Отмечается, что Элли «умерла в результате борьбы с раком». Эта болезнь была обнаружена у нее совсем недавно.

«Наша невероятная, неистовая и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным лишь недавно», - написали дети Керсти Элли в ее аккаунте в Twitter.