В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неподготовленный трюк: почему на съемках «Директора» произошла трагедия с Урбанским

Константин Исаев
Анастасия Бобылева
00:57 25.11.2022
Мосфильм ранее опубликовал пленку, запечатлевшую смерть Владимира Урбанского во время съемок экстремального трюка с машиной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Раскрыта тайна одного из самых трагических эпизодов советского кино. Мосфильм опубликовал кадры 57-летней давности. Пленка запечатлела последние минуты жизни легенды 60-х Владимира Урбанского.

На видео оказался тот самый момент, когда машина артиста переворачивается во время прыжка через бархан. Все происходит в Узбекистане, там шли съемки фильма «Директор».

При постановке сцены проезда автоколонны автомобиль с Урбанским должен был ее нагнать. На скорости снимается дубль за дублем. Причем уже первый из них прошел нормально, но в погоне за эффектными кадрами режиссер принимает решение переснять. И вот на четвертый раз машина буквально взлетает над барханом и врезается в песок, накрывая всей своей массой водителя и пассажира. За рулем был опытный автоспортсмен-каскадер, но эффектный кадр стал роковым. 

«Я видел этот материал, как он разбился. Четыре дубля - зачем, почему? Непонятно. Кто разрешил это делать? В первую очередь виновата администрация, директор. Но на тот момент Уранский был значимой величиной, он мог настоять на своем. Это говорит, что непрофессиональный был подход к работе, надо было работать несколькими камерами, но у нас тогда это делать не умели с трюками. В общем, это целая история, очень трагично и обидно», - поделился Александр Иншаков, актер, режиссер, каскадер и постановщик.

Травмы, полученные Урбанским, были слишком тяжелые, он умер в больнице. Сразу после гибели артиста пошли слухи, что он был пьян за рулем и не справился с управлением. И вот теперь на этих архивных кадрах видно, как именно все произошло.

Карен Шахназаров, генеральный директор Мосфильма, подтверждает: видно, что подготовка к съемкам была плохой. По его словам, при правильной подготовке камеру ставят в определенной точке и снимают трюк с одного ракурса. Здесь же все было спонтанно.

История с обнаружением этой пленки действительно во многом удивительна и случайна. Мосфильм обладает колоссальными архивами о тысячах снятых фильмов. Некоторые помещения находятся в отдаленных уголках студии. Разбирая один из подвалов, инженер обратил внимание на коробку, подписанную фамилией «Урбанский». После проявки негатива все буквально ахнули.

Подробнее об обнаруженных кадрах расскажет в своем сюжете корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:21 В стране и мире
Маск заявил, что разблокирует учетные записи Twitter на следующей неделе
20:13 Армия
Видео
«Не забыли, все шикарно»: освобожденный из украинского плена описал свои эмоции
15:43 Армия
Видео
Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию на севере Сирии
15:41 ОПК
Видео
Полет под дождем: как испытывают на прочность отечественный беспилотник «Добрыня»
15:33 В стране и мире
Путин: Россия ушла вперед по некоторым направлениям в сфере ИИ
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.