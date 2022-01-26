Невролог рассказала о вредных для мозга БАДах

Невролог-реабилитолог Марина Аникина рассказала, что не все БАДы одинаково полезны. По словам врача, к биологически активным добавкам необходимо относиться так же осторожно, как к лекарственным препаратам.

Аникина подчеркнула, что прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может приводить к психотическим расстройствам.

«Любые стимулирующие добавки для улучшения функционирования мозга могут оказать негативное воздействие. Если в этот момент вы начнете стимулировать свой мозг, то можете получить психотическую реакцию», - рассказала Аникина в интервью для радио Sputnik.

В качестве примера опасного БАДа она привела экстракт гинкго билоба. Аникина напомнила, что препарат улучшает кровообращение и замедляет старение мозга. Но лечение этим препаратом может иметь и негативные последствия.

«Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией», - объяснила Аникина.

По словам врача, есть множество БАДов, которые незаслуженно считают эффективными средствами. К примеру, как отметила невролог, комплекс жирных кислот Омега-3-6-9 не способен предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач Екатерина Матыскина назвала безопасный способ приема витаминов.

По ее словам, к препаратам, содержащим лишь один витамин, следует относиться с большей осторожностью, поскольку такие средства могут иметь противопоказания. Ошибки в дозировке моновитаминов, предостерегла эксперт, способны привести к нежелательным последствиям.