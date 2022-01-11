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Врач назвала безопасный способ приема витаминов

Роман Захаров
05:13 11.01.2022
Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала, какие витаминные комплексы можно употреблять без разрешения врача, а какие - лишь с одобрения специалиста.
Врач назвала безопасный способ приема витаминов
© Фото: pixabay
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В наше время покупка витаминов ни для кого не является сложностью. Этот товар популярен практически во всем мире, а производители стараются по максимуму удовлетворить существующий спрос: витаминные комплексы представлены в широчайшем ассортименте на аптечных прилавках и в магазинах спортивного питания. Нередко люди принимают витамины без контроля со стороны врача. Однако это чревато неприятными последствиями, о которых в беседе с радио Sputnik рассказала член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

Специалист, в частности, отметила, что поливитаминные комплексы специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, и их, по ее словам, можно принимать по собственной инициативе.

«Если вы хотите в зимний период скорректировать свое здоровье с точки зрения авитаминоза, то можно использовать поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки. В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно», - объяснила Матыскина.

При этом она обратила внимание, что к препаратам, содержащим лишь один витамин, следует относиться с большей осторожностью, поскольку такие средства могут иметь противопоказания. Ошибки в дозировке моновитаминов, предостерегла эксперт, способны привести к нежелательным последствиям, в связи с чем принимать подобные препараты надо лишь с одобрения врача.

«Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта», - поделилась знаниями диетолог-нутрициолог.

Екатерина Матыскина также сообщила, что многие витамины не сочетаются друг с другом, а человеку без соответствующего образования будет непросто разобраться в таблицах совместимости различных веществ. По этой причине, подчеркнула медик, лучше одновременно не принимать два разных моновитаминных препарата.

«Если идти по пути наименьшего сопротивления, то есть не смотреть ни в какие таблицы и не загружать себя лишней информацией, то проще всего витамины просто разделять, то есть что-то вы выпили утром, что-то днем и что-то вечером», - дала совет она.

В заключение врач высказала мнение, что принимать витамины можно в любое время суток, но запивать их обязательно нужно водой, поскольку другие напитки для этих целей не подходят.

«Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после. Но пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов», - резюмировала Матыскина.

Ранее специалист по внутренним болезням Осман Эрк предупредил, что дефицит витамина В12 сопряжен с высоким риском развития инфекционных заболеваний, возникновения болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий.

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