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Первый за 11 лет украинский спутник, вероятно, потерялся после запуска

Иван Линдеманн
04:43 26.01.2022
Такое мнение озвучил бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.
Первый за 11 лет украинский спутник, вероятно, потерялся после запуска
© Фото: PIRO4D, Pixabay
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Первый запущенный за 11 лет украинский спутник, скорее всего, уже потерян. Такое мнение озвучил бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.

По словам Колесника, спутник «Сич-2-30» до сих пор про не идентифицирован. По соглашению США и Украины, Штаты уже должны были внести объект в базу на основе предоставленных Киевом параметров движения. Так как этого не произошло, эксперт считает, что связь со спутником потеряна.

«Со спутником… Нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», - написал Колесник на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в числе которых находился украинский аппарат «Сич-2-30». Запуск состоялся 14 января. Аппарат предназначался для мониторинга использования земель и ресурсов, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий.

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