Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

SpaceX запустила Falcon 9 с украинским спутником

Ян Брацкий
02:15 14.01.2022
Запущенный с космодрома на мысе Канаверал украинский спутник «Сич-2-30» пробудет на околоземной орбите три года.
SpaceX запустила Falcon 9 с украинским спутником
© Фото: SpaceX, Globallookpress
Читайте нас на:

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в числе которых находился украинский аппарат «Сич-2-30». Прямая трансляция запуска велась на официальной странице корпорации в Twitter.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 18:25 по московскому времени. На орбите украинский спутник прослужит три года. Сумма контракта на запуск «Сич 2-30», по словам главы Государственного космического агентства Украины  Владимира Тафтая, составила 1,99 миллиона долларов.

Ранее американская компания SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту 48 мини-спутников для своей сети Starlink, а также двух микроспутников BlackSky. Очередная партия была доставлена в космос также при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:32 В стране и мире
МЧС подтвердило гибель людей во время падения лифта в гостинице в центре Москвы
20:17 В стране и мире
Обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II принца Эндрю лишили званий и королевского патронажа
21:00 В стране и мире
Генсек ООН оценил значение диалога России и США с НАТО
16:17 Армия
Видео
Шойгу: миротворцам удалось в первые дни высвободить 1 600 силовиков Казахстана
18:18 Армия
Видео
Завершение миссии: как происходит возвращение миротворцев ОДКБ после операции в Казахстане
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.