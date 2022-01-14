SpaceX запустила Falcon 9 с украинским спутником

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в числе которых находился украинский аппарат «Сич-2-30». Прямая трансляция запуска велась на официальной странице корпорации в Twitter.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 18:25 по московскому времени. На орбите украинский спутник прослужит три года. Сумма контракта на запуск «Сич 2-30», по словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, составила 1,99 миллиона долларов.

Ранее американская компания SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту 48 мини-спутников для своей сети Starlink, а также двух микроспутников BlackSky. Очередная партия была доставлена в космос также при помощи ракеты-носителя Falcon 9.