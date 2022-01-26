В постпредстве РФ напомнили, что США являются самым крупным должником ООН

Соединенные Штаты Америки являются самым крупным должником в бюджеты ООН. Об этом напомнили в постпредстве России при организации.

Комментарий был опубликован в ответ на релиз постоянного представительства США от 20 января. В нем были перечислены «факты», которые касались «лидерства» Штатов в ООН в период президентства Джо Байдена.

«На фоне заявленных успехов делегации США – хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остается самым крупным должником в бюджеты ООН», - говорится в сообщении.

Ранее постпредство РФ при ООН заявило, что вместо поддержки минских соглашений США распространяют ложь по ситуации вокруг Украины. Как отмечено в сообщении, позиция Штатов по Украине не имеет ничего общего с реальностью, и вместо поддержки международно утвержденных решений США предпочитают распространять дезинформацию.