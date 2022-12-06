В Аргентине нашли останки нового вида динозавров

Кости древних животных были найдены у населенного пункта Салитраль-Морено неподалеку от города Хенераль-Рока.

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Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров, живущих на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода. О находке сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

«Новое исследование учеными из CONICET костей, обнаруженных у населенного пункта Салитраль-Морено, расположенного к югу от города Хенераль-Рока, выявило нового динозавра, который жил на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода, около 70 млн лет назад», - цитирует ТАСС сообщение совета.

Новый вид назвали Patagopelta cristata в честь места обнаружения его останков. По костям и панцирю удалось определить, что ящер был маленьким по сравнению с другими сородичами, всего около 2-3 метров в длину.

Судя по всему, речь идет о новом виде анкилозавров. В Северном полушарии часто обнаруживали кости этих травоядных животных, в то время как в Южном - очень редко.

Палеонтологи предполагают, что маленький размер Patagopelta cristata обусловлен нехваткой пищи в ареале обитания. Возможно, поэтому на островах северной части Патагонии выживали только маленькие особи.

Ранее ученые обнаружили останки вымершей хищной рептилии. Международные палеонтологи нашли зуб и позвонки трех вымерших видов ихтиозавров.