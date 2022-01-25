Попова предупредила о росте бессимптомных форм COVID-19 в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о росте случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции в стране.

По словам главы службы, рост количества случаев, когда COVID-19 протекает без клинических проявлений, за последние две недели отмечается в 2,3 раза.

«И бессимптомных форм здесь рост в 2,3 раза, пневмонии остаются в очень небольшом удельном весе», - сказала Попова в ходе заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал жителей страны не рассчитывать на легкое течение коронавирусной инфекции. Он также обратил внимание на необходимость вакцинироваться.

За минувшие сутки в стране выявили 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализированных пациентов составило 12 837. Скончался от этой опасной инфекции 681 россиянин. За сутки в РФ полностью выздоровели 26 404 человека.