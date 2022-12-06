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Поднять на воздух: мобилизованные уничтожили огневую точку условного противника в тылу СВО

Александр Федорчак
05:01 06.12.2022
В рамках боевой подготовки мобилизованные военнослужащие отрабатывают удары артиллерией, а также штурм боевых позиций противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мобилизованные военнослужащие ВВО в тылу спецоперации отрабатывают навыки ведения боя в населенных пунктах и уничтожают условного противника.

Живут бойцы на трехметровой глубине под землей в 25 километрах от передовых позиций. У них есть электричество и тепло, также под землей находится кухня.

Военных кормят три раза в день. На обед сегодня - овощной суп и каша. Но главное сейчас не теплая постель и вкусная еда, а освоение реальных боевых навыков. В нескольких километрах от расположения мобилизованные учатся штурмовать позиции противника.

Сначала по врагу отрабатывает артиллерия. Дом, в котором находятся условные боевики, взлетает на воздух. Когда огневая точка подавлена, начинает работать пехота.

Две штурмовые группы синхронно двигаются по лесополосе. Противник заминировал несколько проходов, их расчищают с помощью самоходной реактивной установки разминирования Ур-77, которую еще называют «Змей Горыныч». Одним залпом она может освобождать участки длиной в сто, а шириной в шесть метров на минных полях.

Такие занятия в условиях, максимально близких к боевым, проходят каждый день. На зачистку населенного пункта у штурмового отряда есть около 10 минут.

Максимальная приближенность к реальным условиям - это один из главных критериев таких занятий. Потому что отрабатывается психологическая уверенность человека, а также его точность и меткость в стрельбе. Здесь мелочей быть не может.

С каждым днем тренировки мобилизованных становятся все более интенсивными, чтобы эти бойцы как можно быстрее могли помочь товарищам на передовых позициях.

Ранее «Звезда» показала кадры тренировок мобилизованных в Ставрополье. В рамках тренировочного боя военнослужащие вели огонь из пулеметов Калашникова, автоматов АК-12 и гранатометов РПГ-7В.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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