Шквальный и «кинжальный» огонь: кадры «ведения боя» мобилизованными в Ставрополье

Мобилизованные в рамках тренировочного боя вели огонь из пулеметов Калашникова, автоматов АК-12 и гранатометов РПГ-7В.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Ставропольском крае на полигоне Южного военного округа (ЮВО) продолжается интенсивная боевая подготовка мобилизованных военнослужащих. Так, подразделения отточили взаимодействие военнослужащих при ведении боя на открытых участках местности малыми тактическими группами (парами и тройками), а также изучили на практике способы ведения боя из укрытий со сменой огневых позиций.

Вместе с тем под руководством инструкторов-наставников группы выполнили вводные задачи по ведению учебного боя с противником и уничтожения его шквальным и «кинжальным» огнем из всех видов вооружения.

Мобилизованные вели огонь из пулеметов Калашникова, автоматов АК-12 и гранатометов РПГ-7В. Подразделения уничтожали мишени, имитирующие наступающего противника на расстояниях до 600 метров.

По завершении тренировки с каждым военнослужащим проводился тщательный разбор ошибок для доведения действий до автоматизма и освоения мобилизованными тактики ведения современного боя.

Немногим ранее Минобороны России показало, как мобилизованные отработали навыки боевых стрельб из ПТРК «Фагот» под Калининградом.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.