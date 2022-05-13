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«Ненавидь всех»: плакаты полка «Азов»* представили на выставке «Обыкновенный нацизм»

Андрей Аркадьев
18:05 13.05.2022
Проект посвящен истории возникновения и развития украинского национализма.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Музее Победы открыта выставка «Обыкновенный нацизм». На ней представлены привезенные из Мариуполя экспонаты полка «Азов»*, агитационная атрибутика, а также свидетельства преступлений националистов против мирного населения, рассказал «Звезде» научный сотрудник музея Андрей Сементковский.

«Это символика, предметы амуниции националистического полка "Азов"*, плакаты, которые говорят: "Ненавидь всех", "Бейся и борись за нацию". Это их основной позыв, основной постулат», - сказал он.

Сементковский подчеркнул, что члены полка «Азов»* являются националистами, которые убивают всех, кто не относится к украинской нации.

«Мы видим огромные потери среди мирного населения от действий националистов, и слава богу, что сейчас по этой идеологии нанесен уверенный мощный удар сил антифашистов», - добавил он.

Сотрудник музея отметил, что в ЛНР и ДНР люди уважают друг друга и там не ставится вопрос национальной принадлежности.

«А среди украинских националистов этот вопрос есть, и стоит он в первую очередь. Там в первую очередь узнают, на каком языке ты говоришь, есть ли у тебя родственники в России, и если они есть, то ты подвергаешься физическому насилию. Именно против этого создана выставка», - подчеркнул он.

Сементковский добавил, что многонациональный народ России прекрасно знает о том, какую опасность несет нацистская идеология. По его словам, семена национализма, возросшие близ российских границ в Мариуполе в идеологии «Азова»*, дали огромные и крайне тяжелые плоды.

«Ведь за восемь лет в Мариуполе погибло и пропало без вести более тысячи мирных жителей. Где они? Это подвалы и лесополоса. Это все те, кто был не согласен с идеей главенства украинской нации», - сказал Сементковский.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

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