МВД РФ предложило новый вид убежища с учетом опыта приема украинских беженцев

Министерство внутренних дел России предложило ввести в стране новый институт убежища. Это следует из проекта ведомства, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

В проекте содержится множество изменений. Одно из главных – создание еще одного вида убежища под названием «временная защита». Ведомство предлагает предоставлять ее иностранцам, «в связи с экстренным массовым прибытием их» в Россию. Отмечается, что необходимость в подготовке этого типа убежища назрела после кризиса на Украине в 2014 году.

Помимо этого, в законопроекте есть еще три вида убежища: статус беженца, временное убежище и политическое убежище. Что касается статуса беженца, то его предлагают давать иностранным гражданам, которые прибыли в Россию из-за опасений стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания и другим причинам.

Временное убежище предоставляется на один год и дважды может продлеваться. Его предлагают давать тем гражданам, которые не могут получить статус беженца, но на родине которых для них существует угроза стать жертвами пыток и других жестоких видов обращения.

Кроме того, в законопроекте впервые прописано такое понятие как «политическое убежище». Его предлагают давать гражданам, которых могут преследовать на родине за общественно-политическую деятельность. Отмечается, что политическое убежище предоставляет глава государства.

В документе также сказано, что информация о тех, кто просит убежище, является конфиденциальной. Получивших один из статусов будут размещать в центрах временного размещения. Эти иностранные граждане обязаны пройти медицинское освидетельствование и дактилоскопическую регистрацию.

Также в законопроекте говорится об упрощении процедуры получения убежища. Нужно подать только одно заявление, однако находиться иностранец обязан на территории России.

«Это позволит значительно сократить срок определения правового положения иностранного гражданина, обратившегося за защитой, ‎в целом более чем на три месяца», - считают в министерстве.

В конце декабря прошлого года МВД подготовило изменения и для мигрантов. Теперь иностранцам, приехавшим в Россию на заработки, выдают патенты с биометрическим чипом. Он имеет форму карты размером 8,5 см на 5,3 см, на лицевой стороне расположены фотография, ФИО, дата рождения, гражданство, серия и номер удостоверяющего личность документа, профессия и ИНН.