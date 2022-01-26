Генсек НАТО предложил России восстановить работу представительств

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает Москве возобновить работу представительств. Кроме того, он добавил, что альянс продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО.

«Я подчеркну три главные сферы, где мы можем достичь прогресса. Первая - отношения между Россией и НАТО. Мы должны восстановить наши офисы в Москве и Брюсселе... Мы предлагаем возобновить работу представительств», - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО обратил внимание на то, что предложения альянса могут быть полезными как для Москвы, так и для союзников. В то же время он добавил, что организация не планирует идти на компромисс по основным принципам.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова Йенса Столтенберга о возможном усилении военного присутствия на восточном фланге НАТО, заявил, что давно не рассматривает его высказывания, так как генсек организации давно «потерял связь с реальностью».