Глава МО Польши заявил, что страна не сможет передавать Украине системы ПВО Patriot

Он также заявил, что разочарован решением не передавать эти системы Украине

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Польша не сможет передавать Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Он также заявил, что разочарован решением не передавать эти системы Украине. Как Блащак написал в своем Twitter, данное решение было принято после разговора с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт.

«Развертывание Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев», - добавил глава польского МО.

Ранее польский журналист рассказал о гибели двух своих соотечественников на Украине. Поляки Януш и Кшиштоф принимали участие в военных действиях на стороне украинских националистов, сообщил журналист Polsat News.