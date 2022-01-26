Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен рассказал о «благословении» Байденом ответа США на предложения РФ по безопасности

Анна Назайкина
21:55 26.01.2022
Как утверждается, президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки в документ.
Блинкен рассказал о «благословении» Байденом ответа США на предложения РФ по безопасности
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Американский лидер Джо Байден принимал активное личное участие в составлении письменного ответа Соединенных Штатов на предложения Москвы по безопасности. Об этом рассказал в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Президент принимал активное участие при составление данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров... Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне», - заявил он.

Сегодня, 26 января, Министерство иностранных дел РФ получило от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Замглавы российского МИД Александр Грушко принял дипломата в столице по его просьбе.

Впоследствии Блинкен заявил, что США не обнародуют ответ на предложения РФ и рассчитывают на аналогичные шаги Москвы. Также было отмечено, что ответ Соединенных Штатов был скоординирован с союзниками и Украиной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:59 В стране и мире
Посол США передал России ответ на предложения по безопасности
19:19 В стране и мире
Путин потребовал не останавливать плановую медпомощь детям из-за пандемии
17:42 В стране и мире
Видео
Суд арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского
17:40 В стране и мире
Видео
Путин попросил кабмин и ЦБ прийти к единому мнению о регулировании криптовалют
15:50 Армия
Экипажи Су-30СМ и Су-24М нанесли бомбовые удары на учениях в Калининградской области
Популярное
Видео
Сотрудник полиции рассказала, как удалось помочь забравшемуся на Крымский мост мужчине
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Смертельный протест: как митинг предпринимателей у Верховной рады вышел из-под контроля
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.