Блинкен рассказал о «благословении» Байденом ответа США на предложения РФ по безопасности

Американский лидер Джо Байден принимал активное личное участие в составлении письменного ответа Соединенных Штатов на предложения Москвы по безопасности. Об этом рассказал в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Президент принимал активное участие при составление данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров... Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне», - заявил он.

Сегодня, 26 января, Министерство иностранных дел РФ получило от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Замглавы российского МИД Александр Грушко принял дипломата в столице по его просьбе.

Впоследствии Блинкен заявил, что США не обнародуют ответ на предложения РФ и рассчитывают на аналогичные шаги Москвы. Также было отмечено, что ответ Соединенных Штатов был скоординирован с союзниками и Украиной.