Дым над Донецком: что известно о новом обстреле города украинскими боевиками

В Донецке под огнем оказались жилые кварталы. По центру города боевики выпустили не менее 14 ракет из «Градов». На месте работает корреспондент Владислав Кустов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Центр Донецка окутывает дым. Одна из ракет попала в крытый рынок. Видно, что пострадали автомобили и торговые ряды. Крытый рынок работает с утра и примерно до середины дня. Украинские боевики утром и нанесли свой удар.

Сначала украинские боевики выпустили десять ракет. Затем, спустя две минуты, добавили еще четыре. Некоторым повезло. Отошли с места работы как раз перед ударом. Сгорели тонны овощей и фруктов. На месте обстрела лежит фрагмент ракеты из реактивной системы залпового огня «Град». Жилые дома посечены осколками.

На улицы города после обстрелов выходят те, кто рискуя жизнью убирает город. Правда некоторые следы так просто не убрать. На пересечении центральных улиц Мира и Челюскинцев огромная воронка. Рядом бизнес-центр, в который тоже попала ракета. Одна из ракет ударила прямо в квартиру жилого дома. Обрушилось перекрытие пятого этажа, упало на четвертый, а оттуда на третий.

Пока мы снимали последствия утренних обстрелов, раздались еще взрывы. Украинские боевики снова выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по центру города. На данный момент известно, что погибли восемь человек, 11 ранено. Точное количество еще уточняется.