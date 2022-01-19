Бундестаг: замедление сертификации «Северного потока - 2» идет на пользу лишь США

Член комитета немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», занимающийся вопросами энергетики и климата Штеффен Котре высказал мнение, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации «Северного потока - 2». Он объясняет это угрозой для энергоснабжения Европы.

Немецкий депутат отметил, что «Северный поток - 2» «был и останется прежде всего экономическим и энергетическим».

«Разные стороны пытаются, исходя из различных мотивов, смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», - рассказал он в персональном комментарии ТАСС.

Он считает, что «политики не должны затормаживать данный процесс, как это делает федеральное правительство». По его мнению, наоборот - процесс сертификации должен быть ускорен, а его промедление выгодно одной лишь третьей американской стороне.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер рассказал, что введение газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию произойдет в течение этого года. Он считает, что «это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется».