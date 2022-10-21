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Вучич назвал условие, при котором Белград введет санкции против Москвы

Сергей Лебедев
00:12 21.10.2022
Сербия пойдет на такой шаг, если возникнет угроза для ее существования.
Вучич назвал условие, при котором Белград введет санкции против Москвы
© Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua, Globallookpress
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Сербия не введет санкции в отношении Российской Федерации, пока для страны и ее граждан не возникнет экзистенциональная угроза. Об этом в четверг заявил глава балканского государства Александр Вучич.

«Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам, скажу, что мы должны потому-то и потому-то. Спрашиваете меня – настал ли этот момент, думаю, что нет. Горжусь тем, что мы 240 дней проводим самостоятельную политику», - сказал сербский президент в эфире TV Prva.

Вучич указал, что Сербия ничем не обязана России. Однако она должна помнить, как РФ и Китай защищают ее территориальную целостность в ООН.

«Но прежде всего мы должны уважать себя, я не ищу предлога для введения санкций, могу найти пять миллионов причин, но ищу моральную и юридически безупречную позицию для страны, которую больше всего люблю и которой руковожу по выбору граждан», - добавил сербский лидер.

Напомним, недавно в Сербии допустили введение санкций против России в связи с давлением Запада. По словам министра энергетики страны Зорана Михайлович, решение по ограничениям будет принимать новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября.

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