Посол США прибыл в МИД России

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России. Автомобиль дипломата подъехал к зданию внешнеполитического ведомства около 19:30 по московскому времени.

По данным агентства Bloomberg, Салливан передал российской стороне письменный ответ на предложения Москвы о гарантиях безопасности.

«Письменный ответ США России уже был доставлен», - написала в Twitter корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс.

Ранее, 21 января, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва хочет получить от Вашингтона обратную связь по предложениям о гарантиях безопасности. По итогам переговоров США дали согласие предоставить РФ письменные ответы, которых она ждет.