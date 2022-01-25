В США объяснили, почему не будут публиковать ответ на предложения РФ
Обычно такие бумаги не публикуются и предназначены для пользования дипломатами, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
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Соединенные Штаты не планируют публиковать ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, обычно такие бумаги не публикуются и предназначены для пользования дипломатами.
«Обычно они (бумаги. - Прим.ред.) не публикуются, это часть дипломатического процесса», - сказала Псаки.
Она добавила, что пока не может указать на сроки передачи ответа, так как этим занимается Госдепартамент.
Ранее СМИ раскрыли возможные детали ответа Вашингтона Москве по гарантиям безопасности. В частности, утверждается, что в нем США планируют озвучить действия российской стороны, которые вызывают обеспокоенность у Европы.