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В США объяснили, почему не будут публиковать ответ на предложения РФ

Анна Касаткина
23:03 25.01.2022
Обычно такие бумаги не публикуются и предназначены для пользования дипломатами, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
В США объяснили, почему не будут публиковать ответ на предложения РФ
© Фото: Chris Kleponis, CNPConsolidated News Photos, Global Look Press
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Соединенные Штаты не планируют публиковать ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, обычно такие бумаги не публикуются и предназначены для пользования дипломатами.

«Обычно они (бумаги. - Прим.ред.) не публикуются, это часть дипломатического процесса», - сказала Псаки.

Она добавила, что пока не может указать на сроки передачи ответа, так как этим занимается Госдепартамент.

Ранее СМИ раскрыли возможные детали ответа Вашингтона Москве по гарантиям безопасности. В частности, утверждается, что в нем США планируют озвучить действия российской стороны, которые вызывают обеспокоенность у Европы.

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