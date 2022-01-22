В стране и мире Шахта «Комсомолец» в Кузбассе вернулась к штатному режиму работы Алиса Кононенко Ранее сообщалось, что с объекта было эвакуировано 56 горняков из-за сбоя в работе вентиляционной системе. © Фото: Александр Патрин, РИА Новости Читайте нас на: Шахта «Комсомолец» в Кузбассе, работа которой приостанавливалась из-за остановки вентилятора главного проветривания, снова действует в штатном режиме, сообщили в компании СУЭК. «В 09.10 (05.10 мск) в результате просадки напряжения в сети электропередач произошла потеря напряжения электроэнергии на котельной вентиляционного ствола №2 шахты "Комсомолец". В следствие чего был отключен насос, подающий теплоноситель – воду на калориферную установку. В целях исключения подачи холодного воздуха в горные выработки шахты на время устранения причин отключения электроэнергии и полного восстановления работы насоса было принято решение об остановке вентилятора главного проветривания, а все шахтеры временно выведены на поверхность. В 11.40 (07.40 мск) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании. Ранее сообщалось, что работа шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области приостановлена, более 50 шахтеров эвакуируют на поверхность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика