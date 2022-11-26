New York Times: две трети стран НАТО исчерпали запас вооружений для помощи Киеву

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По данным The New York Times, две трети стран Североатлантического альянса имеют достаточные резервы для оказания военной помощи Украине. Об этом изданию сообщил источник в НАТО.

«По словам представителя НАТО, малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 его членов значительно исчерпали себя… Французы, например, предоставили современное вооружение и создали фонд в 200 миллионов евро для закупки Украиной вооружений, произведенных во Франции. Но Франция уже передала Украине, как минимум, 18 современных гаубиц Caesar — около 20 процентов всей имеющейся у нее артиллерии — и не хочет предоставлять больше», - пишет газета.

По сведениям издания, Европейский союз утвердил 3,1 миллиарда евро для выплаты государствам-членам того, что они предоставили Украине, но этот фонд, Европейский фонд мира, исчерпан почти на 90 процентов. В общей сложности страны НАТО на ноябрь 2022 года предоставили Украине оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции.