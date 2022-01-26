Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Это право россиянин заслужил в игре с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим девятое место в рейтинге сильнейших теннисистов мира.

Медведев в четвертьфинале обыграл своего соперника со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В общей сложности спортсмены находились на корте почти пять часов.

За выход в финальную игру чемпионата Австралии российский спортсмен будет соревноваться с теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом. Напомним, что в прошлом году Медведев дошел на Открытом чемпионате Австралии до финала, где впоследствии над ним одержал победу серб Новак Джокович.