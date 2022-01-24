Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Это право россиянин заслужил в непростой игре с американцем Максимом Кресси, занимающим 70-е место в рейтинге сильнейших теннисистов мира.

Первая партия осталась за Медведевым. Он обыграл своего визави за явным преимуществом - 6:2. Вторая партия далась Медведеву непросто. Одержать в ней верх удалось лишь на тай-брейке - 7:6.

Финал игры и вовсе мог оказаться для россиянина драматичным. Сказалась давняя травма спины. Представитель США воспользовался ситуацией и сумел сократить отставание - 7:6, пишет «Российская газета». По ходу четвертого сета Даниил был вынужден запросить медицинский тайм-аут, после которого вырвал победу со счетом 7:5 и завершил встречу.