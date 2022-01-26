Васильев заявил, что ЕР попросила власти России поставить ДНР и ЛНР вооружение

«Единая Россия» обратилась к руководству РФ и попросила оказать помощь ЛНР и ДНР поставкой на их территорию вооружения для того, чтобы сдержать агрессию Киева и защитить жителей республик. Об этом сообщил лидер фракции в Государственной думе РФ Владимир Васильев.

«Мы обращаемся к руководству нашей страны с просьбой оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», - сказал парламентарий.

Кроме того, Васильев добавил, что в ЕР обеспокоены вопросами защиты жизней россиян и соотечественников, проживающих на территории Донецкой и Луганской республик.

«В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима», - заявил он.

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что РФ должна помочь ЛНР и ДНР отдельными видами вооружений для того, чтобы повысить обороноспособность республик и сдержать возможную военную агрессию со стороны Киева. Он также добавил, что в ЕР сильно обеспокоены поставками на Украину летального оружия с Запада.