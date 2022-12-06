По словам иммунолога, грипп распространяется безудержно, поскольку нет никаких мер, которые принимались во время пандемии коронавируса.

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе со «Звездой» о ситуации с распространением гриппа в стране.

«Грипп очень тяжелый в этом году. Мало того, он безудержный, потому что нет никаких мер по распространению, который был связан с коронавирусом. Поэтому, как говорится, на всю катушку, я считаю, будет вспышка, если только не держит вакцинация. А вакцина должна держать», - рассказал врач.

Иммунолог добавил, что свиной грипп H1N1 может вызвать много осложнений, если не обращаться к медикам.

Ранее американский ученый и бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф рассказал, как был создан COVID-19. По словам эксперта, пандемия COVID-19 стала результатом финансирования правительством США опасной генной инженерии коронавирусов в Китае.