Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России на 102%

Число новых случаев коронавируса в России за прошлую неделю выросло на 102,4%, госпитализаций с тяжелой формой - на 9,3%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За прошлую неделю на 100 тысяч населения... показатель новых выявленных случаев... составил 231 и возрос на 102,4%», - сообщила она на совещании президента РФ с членами правительства.

Показатель госпитализаций, по ее словам, составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%.

Ранее врачи отметили беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей в Москве. За две недели число заболевших выросло в 14 раз - с двух тысяч в неделю до 28, а госпитализаций - в 10 раз, что составляет 120 детей в сутки.