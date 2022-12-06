Снаряд ВСУ попал в торговый центр в Донецке, погибла женщина

Это третий обстрел города за день. Погибло уже шесть мирных жителей.

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Один из снарядов украинских боевиков из РСЗО «Град» попал на третий этаж торгового центра «Yellow» в Ворошиловском районе Донецка. В результате погибла женщина и есть пострадавшие. Это третий обстрел Донецка со стороны ВСУ за 6 декабря.

«По поступившей информации, при обстреле торгового центра Yellow есть пострадавшие. Вражеская ракета пробила крышу здания. Погибла женщина. Данные о пострадавших уточняются. Центр Донецка снова был обстрелян из РСЗО БМ-21 "Град". Было выпущено как минимум 5 ракет», - сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По предварительным данным, в общей сложности за шестое декабря было выпущено 19 ракет. Снаряды также попали в дошкольное учреждение, школу, здание автовокзала, ТЦ «Золотое кольцо», крышу одного из домов. Уже известно о шести погибших мирных жителях. Данные по количеству раненых уточняются.

5 декабря украинские боевики накрыли огнем из РСЗО «Град» центр Донецка. Один из реактивных снарядов попал в прямо в квартиру. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места боевых действий. По данным СМИ, «попадания зафиксированы по домам на улицах Артема, Тренева и Панфилова». Информация о пострадавших уточняется.