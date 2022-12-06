Глава МИД Турции заявил, что Грецию ждет «буря» из-за размещения вооружения на островах в Эгейском море

На переговорах в Анкаре главы Турции и Румынии обсуждали вопросы разоружения Греции на демилитаризованных островах и вступления двух стран в НАТО.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Грецию ждет «буря», если страна не откажется от размещения вооружения на островах. Поводом для обсуждения стали военные учения Греции в восточной части Эгейского моря, где находятся острова, на которых не должно размещаться вооружение.

«Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес. Кто сеет ветер, пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах», - предупредил Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, передают в агентстве Anadolu Ajansi.

По словам министра, военные учения Греции нарушают международные договоренности и ставят под вопрос суверенитет островов, на что Турция не готова закрывать глаза и в случае необходимости готова оспорить их независимость.

На конференции также затронули вопросы вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Мевлют Чавушоглу сказал, что хотя Анкара всегда поддерживала расширение альянса, «однако, к сожалению, террористы пользуются поддержкой в двух вышеуказанных странах».

Финальное решение Турции по поводу заявок двух стран на вступление в НАТО зависит от выполнения Швецией и Финляндией обязательств в сфере безопасности.

«Со сменой правительства в Швеции наметились позитивные сдвиги в данном вопросе. Было объявлено о снятии эмбарго на поставки оружия в Турцию. Что касается Финляндии, то схожего заявления по рестрикциям в отношении Анкары из Хельсинки мы пока не услышали, но ожидаем», - пояснил Мевлют Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство страны внесло в парламент законопроект о членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО).