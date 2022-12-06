Воюют с зерном: кадры последствий обстрела элеватора в ЛНР украинскими боевиками

На этот раз целью врага стал Старобельский элеватор. Около девяти утра две ракеты М31 РСЗО HIMARS упали на территорию предприятия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Город Старобельск в Луганской Народной Республике обстреливается украинскими боевиками. Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев лично увидел последствия попадания реактивных снарядов HIMARS в элеватор с зерном.

«Вооруженные формирования Украины продолжают терроризировать мирное население на освобожденных территориях. На этот раз целью боевиков стал Старобельский элеватор. Около девяти утра две ракеты М31 РСЗО HIMARS упали на территорию предприятия», - прокомментировал корреспондент.

Вторая ракета упала на стрелочный переезд. Восстановительные работы пока не ведутся. Из-за опасения повторных ракетных ударов все сотрудники предприятия были отпущены домой, однако, без сомнений, железнодорожное полотно будет восстановлено в ближайшее время.

В каждый из таких вагонов вмещается порядка 70 тонн зерна. Из 47 вагонов повреждены шесть, в ближайшее время их разгрузят и отправят в ремонт. Сам же состав доукомплектуют резервными вагонами и отправят к пункту назначения.

Ранее публиковались кадры уничтожения «Гвоздиками» ВДВ украинских боевиков.