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Воюют с зерном: кадры последствий обстрела элеватора в ЛНР украинскими боевиками

Тимур Шерзад
Валентин Гвоздев
16:49 06.12.2022
На этот раз целью врага стал Старобельский элеватор. Около девяти утра две ракеты М31 РСЗО HIMARS упали на территорию предприятия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Город Старобельск в Луганской Народной Республике обстреливается украинскими боевиками. Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев лично увидел последствия попадания реактивных снарядов HIMARS в элеватор с зерном. 

«Вооруженные формирования Украины продолжают терроризировать мирное население на освобожденных территориях. На этот раз целью боевиков стал Старобельский элеватор. Около девяти утра две ракеты М31 РСЗО HIMARS упали на территорию предприятия», - прокомментировал корреспондент. 

Вторая ракета упала на стрелочный переезд. Восстановительные работы пока не ведутся. Из-за опасения повторных ракетных ударов все сотрудники предприятия были отпущены домой, однако, без сомнений, железнодорожное полотно будет восстановлено в ближайшее время. 

В каждый из таких вагонов вмещается порядка 70 тонн зерна. Из 47 вагонов повреждены шесть, в ближайшее время их разгрузят и отправят в ремонт. Сам же состав доукомплектуют резервными вагонами и отправят к пункту назначения.

Ранее публиковались кадры уничтожения «Гвоздиками» ВДВ украинских боевиков. 

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