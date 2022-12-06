Армия «Гвоздики» на похороны: как самоходки ВДВ уничтожают украинских боевиков в ходе СВО Выполнив боевую задачу, расчеты «Гвоздик» перемещаются на другие огневые позиции, продолжая наносить удары по украинским боевикам. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов 122-миллиметровых самоходок «Гвоздика» артиллерийского подразделения ВДВ в ходе специальной военной операции. Артиллеристы поражают все виды укреплений украинских боевиков, бронетехнику, а также стартовые площадки беспилотной авиации, скопления живой силы противника. Выполнив боевую задачу, расчеты «Гвоздик» перемещаются на другие огневые позиции, продолжая наносить удары по украинским боевикам. В российском оборонном ведомстве уточнили, что разведка целей и корректировка огня происходит в тесном взаимодействии с расчетами беспилотников. Ранее МО РФ публиковало кадры работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика