Экипажи кораблей «Ейск» и «Суздалец» выполнили стрельбы в Черном море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Суздалец» выполнили артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям на учениях в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

«Учебное мероприятие было направлено на отработку действий экипажей при возникновении одновременных угроз, как с воздуха, так и с моря», - говорится в сообщении.

Во время тренировок экипажи малых противолодочных кораблей отработали поиск «вражеских» субмарин, а также постановку учебных минных заграждений.

Ранее сообщалось, что более 20 кораблей вышли из Севастополя и Новороссийска и направились в назначенные районы Черного моря на учения. Они являются частью масштабных тренировок ВМФ, которые проводятся в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов