Раскрыты подробности инцидента с пьяным американским дебоширом, напавшим на полицейского в Воронеже

В Следственном комитете РФ раскрыли подробности происшествия с 27-летним американским гражданином, который, находясь в алкогольном опьянении, устроил дебош в вагоне поезда, а затем напал на полицейского. Как уточняется, ситуация произошла вечером 17 января.

«Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой. Действия дебошира были пресечены сотрудниками полиции», - говорится в сообщении СК.

Молодого человека задержали, его заключили под стражу. Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В настоящий момент продолжается допрос свидетелей произошедшего, выясняются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.