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Пьяный американский дебошир задержан в Воронеже за нападение на полицейского

Ян Брацкий
13:36 26.01.2022
Иностранец задержан, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
Пьяный американский дебошир задержан в Воронеже за нападение на полицейского
© Фото: СК РФ по Воронежской области
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В Воронеже задержан гражданина США, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в вагоне поезда, после чего напал на полицейского. По предварительным данным, инцидент произошел  17 января 2022 года в вечернее время.

«27-летний иностранный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда нарушал общественный порядок. Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой», - говорится в сообщении СК РФ на официальном сайте ведомства.

Дебошира задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Суд избрал в отношении него меру пресечения в видео заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики и опросили очевидцев случившегося. Возбуждено уголовное дело.

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