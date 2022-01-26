Пьяный американский дебошир задержан в Воронеже за нападение на полицейского

В Воронеже задержан гражданина США, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в вагоне поезда, после чего напал на полицейского. По предварительным данным, инцидент произошел 17 января 2022 года в вечернее время.

«27-летний иностранный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда нарушал общественный порядок. Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой», - говорится в сообщении СК РФ на официальном сайте ведомства.

Дебошира задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Суд избрал в отношении него меру пресечения в видео заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики и опросили очевидцев случившегося. Возбуждено уголовное дело.