Американский ученый рассказал, как был создан COVID-19

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Американский ученый и бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф высказал мнение, что пандемия COVID-19 стала результатом финансирования правительством США опасной генной инженерии коронавирусов в Китае. По его словам, утечка могла произойти из лаборатории Уханьского института вирусологии путем случайного заражения одного из сотрудников.

«Никто не должен удивляться тому, что китайцы солгали о вспышке SARS-CoV-2, а затем пошли на все, чтобы создать впечатление, что болезнь возникла естественным путем. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство США солгало всем нам», – передает The Sun слова эксперта.

Хафф также обвинил правительство США в передаче опасных биотехнологий китайцам. Он сказал, что был в ужасе, когда узнал о таком сотрудничестве.

Напомним, ранее в Министерстве обороны России заявили, что в США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% подопытных животных. Полученный вирус показал устойчивость к антителам и невосприимчивость к вакцинам.