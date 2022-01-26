Морпехи Балтфлота вышли на «защиту» побережья в Калининградской области

Морские пехотинцы Балтфлота подняты по тревоге в рамках учений. Под Калининградом начались учения по защите морского побережья, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Подразделения совершили марш в район учений. Во время передвижения на полигон военнослужащие отбили атаку условного врага на колонну.

«На полигоне Хмелевка подразделения приступили к подготовке противодесантной обороны побережья», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Балтике начались крупные военно-морские учения. Они являются частью масштабных тренировок ВМФ, которые будут проводиться в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов.

Учения проходят в водах, прилегающих к территории РФ. Основная цель мероприятий - тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, а также по противоминной подготовке.

Ранее на учения в Баренцевом море вышли три российских корабля: крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов