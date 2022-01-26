Опубликованы кадры с борта «Маршала Устинова», вышедшего на учения в Баренцевом море

На учения в Баренцевом море вышли три российских корабля: крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков». На борту ракетного крейсера побывал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

«Арктическая экспедиционная группировка Северного флота выдвинулась в полигоны Баренцева моря для проведения тренировок и учений. Возглавляет отряд кораблей ракетный крейсер "Маршал Устинов". Наша съемочная группа находится на его борту. Вместе с нами в группе двигаются также фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"», - рассказал он.

В ходе тренировки боевые корабли отработают вопросы взаимодействия сил флота при совместном решении задач. В их числе - безопасность морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России. Особое внимание уделено потенциально возможным кризисным ситуациям в северных морях.

Ранее 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.

Материал подготовил Андрей Аркадьев