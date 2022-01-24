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В Кремле заявили о концентрации Украиной огромного количества сил на линии соприкосновения

Анна Касаткина
15:20 24.01.2022
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, характер концентрации указывает на подготовку к наступательным действиям и «такая угроза сейчас есть».
В Кремле заявили о концентрации Украиной огромного количества сил на линии соприкосновения
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Власти Украины сконцентрировали на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР огромное количество сил и средств, сложившаяся ситуация может означать подготовку к наступательным действиям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения», - сказал он.

По словам Пескова, характер концентрации указывает на подготовку к наступательным действиям и «такая угроза сейчас есть». Отвечая на вопрос о сроках возможного наступления Украины, Песков сказал, что угроза «выше, чем ранее». Представитель Кремля также призвал НАТО повлиять на Киев с целью предотвратить возможность силового урегулирования ситуации.

Ранее в МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от поставок вооружения на Украину. Вместо этого, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков, вместо этого США следует заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений.

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