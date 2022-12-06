Белый дом заявил, что США не будут использовать нефть из РФ для восполнения своих резервов

В качестве причины указывается запрещенный в США ввоз нефти из России.

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Представитель Белого дома заявила, что Соединенные Штаты не намерены восполнять свои нефтяные стратегические запасы за счет нефти из России. Об этом рассказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Журналист напомнил, что ранее руководство США заявляло о намерении возобновить закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.

«Нет, потому что ввоз российской нефти в США был запрещен», - приводит ТАСС слова Жан-Пьер.

Ранее выдвигалось предположение, что введение предельной стоимости на нефть будет выгодно для России. В частности, более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются.