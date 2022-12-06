Белый дом заявил, что США не будут использовать нефть из РФ для восполнения своих резервов
Представитель Белого дома заявила, что Соединенные Штаты не намерены восполнять свои нефтяные стратегические запасы за счет нефти из России. Об этом рассказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Журналист напомнил, что ранее руководство США заявляло о намерении возобновить закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
«Нет, потому что ввоз российской нефти в США был запрещен», - приводит ТАСС слова Жан-Пьер.
Ранее выдвигалось предположение, что введение предельной стоимости на нефть будет выгодно для России. В частности, более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются.