Московский суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Украины Джапарову

В суде отметили, что обе женщины объявлены в международный розыск, они находятся в статусе обвиняемых.

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Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности Российской Федерации.

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 6 декабря 2022 года в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Отсчет срока ареста начнется с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ. В суде отметили, что обе женщины объявлены в международный розыск, они находятся в статусе обвиняемых.

Федеральная служба безопасности вменяет Джапаровой и Верещук «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Данная статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Лефортовский суд Москвы поступили ходатайства от следователей ФСБ РФ о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности Российской Федерации. Также, в суде отметили, что политики объявлены в международный розыск.