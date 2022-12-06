ФСБ просит суд заочно арестовать вице-премьера и первого замглавы МИД Украины

Кроме того, в суде отметили, что политики объявлены в международный розыск.

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В Лефортовский суд Москвы поступили ходатайства от следователей Федеральной службы безопасности РФ о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», - сообщили РИА Новости в суде.

Вместе с тем они также объявлены в международный розыск, добавили в инстанции.

Ранее Ирина Верещук призвала покинувших страну не возвращаться зимой и перезимовать в другом месте.