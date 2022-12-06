В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ просит суд заочно арестовать вице-премьера и первого замглавы МИД Украины

Елизавета Потейчук
11:54 06.12.2022
Кроме того, в суде отметили, что политики объявлены в международный розыск.
ФСБ просит суд заочно арестовать вице-премьера и первого замглавы МИД Украины
© Фото: ITU Pictures, Wikimedia, РИА Новости
Читайте нас на:

В Лефортовский суд Москвы поступили ходатайства от следователей Федеральной службы безопасности РФ о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», - сообщили РИА Новости в суде.

Вместе с тем они также объявлены в международный розыск, добавили в инстанции. 

Ранее Ирина Верещук призвала покинувших страну не возвращаться зимой и перезимовать в другом месте. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:52 В стране и мире
В Госдуму предожили внести законопроект о выплате 13-й пенсии
07:26 В стране и мире
Премьер Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции
05:01 Армия
Видео
Поднять на воздух: мобилизованные уничтожили огневую точку условного противника в тылу СВО
00:53 В стране и мире
Видео
«Полыхало все»: очевидец рассказал о возможных причинах пожара в Краснодаре
20:48 Спорт
Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал ЧМ-22
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.