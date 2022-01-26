Секреты спецназа: военнослужащие отработали новый способ ведения разведки на Алтае

Новый способ ведения разведки отработали бойцы спецназа Центрального округа. На учениях в Алтайском крае бойцы апробировали метод «объемно-сопряженного наблюдения».

Термин сложный, но суть проста: разведку ведут одновременно радио-электронными и оптико-электронными средствами, а также при помощи беспилотников. При таком методе точность данных резко возрастает. Именно так группа спецназа обнаружила засаду диверсантов на своем маршруте, в результате застать военнослужащих врасплох не удалось.

Противник начал отступать и в итоге был уничтожен. Спецназовцы зачистили зону, а также отработали эвакуацию условно-раненого. В тренировке задействовали более 200 человек.

Ранее бойцы спецназа продемонстрировали мастерство тактической стрельбы в Забайкалье. Военнослужащие вели огонь из пистолетов Макарова и Ярыгина «Грач».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов