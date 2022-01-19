Бойцы спецназа продемонстрировали мастерство тактической стрельбы в Забайкалье

Бойцы спецназа Восточного округа начали подготовку к Армейским международным играм в Забайкальском крае. Занятия проходят в стрелковом тире. Огонь ведут из пистолетов Макарова и Ярыгина «Грач».

Военнослужащие используют бронежилеты и специальные очки. Итоговая оценка зависит от поражения мишеней с различных дистанций. Стрельба начинается по сигналу руководителя. Военнослужащие из Забайкалья примут участие в турнире АрМИ «Тактический стрелок».

Ранее на полигоне Кадамовский в Ростовской области стартовали сборы снайперов Южного военного округа. Специальную подготовку пройдут более 100 военнослужащих.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов