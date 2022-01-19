Бойцы спецназа продемонстрировали мастерство тактической стрельбы в Забайкалье
Военнослужащие из Забайкалья примут участие в турнире АрМИ «Тактический стрелок».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Бойцы спецназа Восточного округа начали подготовку к Армейским международным играм в Забайкальском крае. Занятия проходят в стрелковом тире. Огонь ведут из пистолетов Макарова и Ярыгина «Грач».
Военнослужащие используют бронежилеты и специальные очки. Итоговая оценка зависит от поражения мишеней с различных дистанций. Стрельба начинается по сигналу руководителя. Военнослужащие из Забайкалья примут участие в турнире АрМИ «Тактический стрелок».
Ранее на полигоне Кадамовский в Ростовской области стартовали сборы снайперов Южного военного округа. Специальную подготовку пройдут более 100 военнослужащих.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов