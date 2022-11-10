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В Гатчине увековечат память мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы войны

Ирина Елагина
18:48 10.11.2022
Памятный знак установят в парке «Сильвия», на месте массового расстрела мирный жителей в годы войны.
В Гатчине увековечат память мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы войны
© Фото: Всеволод Тарасевич, РИА Новости
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Памятный знак на месте массового расстрела жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны установят в Гатчине Ленобласти.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, место для мемориала выбрали в гатчинском парке «Сильвия», где во время поисковых работ были обнаружены останки расстрелянных нацистами людей. Инициатором установки памятного знака стала депутат Госдумы Ольга Занко.

«Поисковики подняли останки 132 человек, среди них - военнопленные, гражданские, женщины и дети. Было найдено много личных вещей: расчески, зеркальце, одежда и обувь. Все найденное поисковиками стало частью доказательной базы на "суде памяти" о признании факта геноцида мирных жителей Ленинградской области в годы войны. Наш святой долг - сохранить память обо всех невинно убитых», - написала депутат в своем обращении в правительство Ленобласти.

Памятный знак установят в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковики нашли траншею с останками мирных граждан, расстрелянных во время фашистской оккупации Ленобласти. Открытие мемориала намечено на 20-23 ноября, в дни работы Международного научно-практического форума «Без срока давности».

По данным регионального правительства, с 1941 по 1944 год нацисты и их пособники на территории Ленобласти замучили в концлагерях и расстреляли более 33 тысяч мирных жителей и свыше 109 тысяч советских военнопленных, кроме того, были насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек. На территории Гатчинского района с 13 сентября 1941 года действовал фашистский концлагерь «Дулаг-154», в котором содержались мирные граждане и военнопленные. За время оккупации здесь погибли около 80 тысяч человек.

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