Мишустин: МО РФ, Росгвардия, МВД и ФСБ привели нормативы обеспеченности к реальным потребностям

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Минобороны России, Росгвардия, МВД и ФСБ привели нормативы обеспеченности к реальным потребностям, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Министерство обороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствие со своими реальными потребностями», - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению нужд армии.

Премьер-министр указал на необходимость постоянного наращивания темпов выполнения задач по обеспечению ВС РФ и заявил, что восстановление инфраструктуры в зоне специальной военной операции нельзя прекращать ни на секунду.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании озвучил ноябрьские потери украинских вооруженных формирований в личном составе и военной технике, а также обвинил официальный Киев в обстреле ЗАЭС.